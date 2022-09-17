С октября будет приостановлено действие трех договоров между Латвией и Беларусью

В голосовании о приостановлении действия этих договоров принимало участие примерно 60 депутатов Сейма.

Действия договоров будут приостановлены до тех пор, пока Беларусью не прекратит нарушения международного права в отношении Украины, то есть полностью компенсирует Украине ущерб, нанесенный нарушениями международного права.

Председатель комиссии по иностранным делам Рихард Колс указал, что Россия совершила военное нападение на Украину в том числе с территории Беларусью. Таким образом, Беларусь грубо нарушает общие нормы международного права, и комиссия по иностранным делам ранее заявляла, что должны быть приняты признанные международным правом меры, «направленные на прекращение этих нарушений и полную компенсацию уже совершенных нарушений», подчеркнул председатель комиссии.

«Латвия добросовестно выполняла взаимные обязательства, упомянутые во всех этих соглашениях, а также международные обязательства и будет продолжать действовать в соответствии с требованиями международного права», — сказал Колс.

Председатель комиссии отметил, что комиссия и ответственные министерства продолжают работу по подготовке необходимых поправок в законы для приостановления или денонсации еще двух договоров, ратифицированных Сеймом.

Ранее комиссия предложила отраслевым министерствам оценить в общей сложности 42 двусторонних соглашения, заключенных между Латвией и Беларусью. Депутаты приняли решение инициировать расторжение, денонсацию или приостановление действия 12 договоров.