ВОЗ о пандемии коронавируса: Конец виден

При этом Гебрейесус снова призвал страны сохранять бдительность и сравнил пандемию с марафонским забегом.

«Сейчас пора бежать усерднее и убедиться, что мы пересекаем границу и получаем вознаграждения за всю нашу тяжелую работу», — сказал Гебрейесус.

Он подчеркнул, что страны должны тщательным образом пересмотреть свою политику и усилить ее против COVID-19 и будущих вирусов. Глава ВОЗ призвал страны вакцинировать 100% своих групп высокого риска и продолжить тестирование на вирус.

В ВОЗ также заявили, что страны должны поддерживать достаточные запасы медицинского оборудования и медицинских работников.

«Мы ожидаем, что в будущем будут волны инфекций, потенциально в разные моменты времени во всем мире, вызванные разными подвариантами омикрона или даже другими штаммами», — сказала старший эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхов.

В Еврокомиссии также заявили, что пандемия все еще остается угрозой Европе.

«Летняя волна COVID-19, вызванная OmicronBA.4 и BA.5, показала, что пандемия еще не закончилась, поскольку вирус продолжает циркулировать в Европе и за ее пределами», – сказал представитель Европейской комиссии.

На следующей встрече экспертов ВОЗ в октябре решат, является ли пандемия все еще чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей международную обеспокоенность.