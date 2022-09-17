Лидеры рейтинга партий в Литве по-прежнему — консерваторы, опрос Delfi/Spinter

9,5% проголосовали бы за демократическое объединение «Во имя Литвы», в июле — 11,2 процента.

На очереди оппозиционная Литовская социал-демократическая партия, за которую в августе проголосовали бы 8,3%, а в июле — 10,1% респондентов.

Изменения рейтингов как этих, так и других партий в течение месяца происходили в пределах погрешности, достигавшей 3,1%.

Следующие в рейтинге — оппозиционный Союз «крестьян» и «зеленых» Литвы: его поддерживают 7,1% опрошенных (7,4% в июле), правящее Либеральное движение — его поддержали бы 6,4% опрошенных (6,6% в июле). 5,1 процента поддержали бы Партию свободы (4,5%), партию «Свобода и справедливость» — 4,2% (4,8 процента), Партию труда — 2,4 % (2,5 процента).

Жители по-прежнему хотели бы видеть премьером нынешнюю главу правительства Ингриду Шимоните: так считают 13,2% респондентов, в июле — 15,6%. Следующим в этом рейтинге идет экс-премьер Саулюс Сквернялис — с 10% (в июле — 12,4%) и лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте — с 6,2% (6,3 процента в июле).

Опрос проводился с 25 августа по 2 сентября 2022 года компанией по изучению общественного мнения и рынка Spinter tyrimai. В нем приняли участие 1006 жителей в возрасте от 18 до 75 лет. Опрос проводился по заказу новостного портала Delfi методом телефонного интервью и по интернету.

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