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Будет рассмотрен вопрос котировки на бирже Ignitis grupe

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Единственный акционер литовского энергетического холдинга Ignitis grupe — Министерство финансов рассмотрит возможность котировки акций компании на бирже.

Если решение о листинге акций холдинга на фондовой бирже будет положительным, то этом может стать крупнейшим в истории Балтийских стран первичным публичным предложением  (англ. Initial public offering, IPO), сообщила группа. 

В среду министр финансов Вилюс Шапока инициировал формирование рабочей группы, которая оценит возможности  Ignitis grupe привлекать средства для дальнейшего развития путем распространения акций на национальной и международных фондовых биржах. 

В. Шапока обратился к в канцелярии правительства и президента, в Министерства экономики и энергетики  с приглашением делегировать представителей высокого уровня в эту группу. 

В понедельник Ignitis grupe решила (бывшая Lietuvos energija)  инициировать добровольные тендерные предложения в отношении акций дочерних компаний Ignitis gamyba и Energijos skirstymo operatorius (ESO), после которых осуществит и обязательный выкуп акций. 

По сообщению группы,для успешного листинга акций Ignitis grupe необходимо обладать очищенной структурой акционерного капитала компаний группы.

В данный момент Ignitis grupe владеет 96,82% акций Ignitis gamyba и 94,98% акций  ESO.

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