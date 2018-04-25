Будет рассмотрен вопрос котировки на бирже Ignitis grupe

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Единственный акционер литовского энергетического холдинга Ignitis grupe — Министерство финансов рассмотрит возможность котировки акций компании на бирже.

Если решение о листинге акций холдинга на фондовой бирже будет положительным, то этом может стать крупнейшим в истории Балтийских стран первичным публичным предложением (англ. Initial public offering, IPO), сообщила группа.

В среду министр финансов Вилюс Шапока инициировал формирование рабочей группы, которая оценит возможности Ignitis grupe привлекать средства для дальнейшего развития путем распространения акций на национальной и международных фондовых биржах.

В. Шапока обратился к в канцелярии правительства и президента, в Министерства экономики и энергетики с приглашением делегировать представителей высокого уровня в эту группу.

В понедельник Ignitis grupe решила (бывшая Lietuvos energija) инициировать добровольные тендерные предложения в отношении акций дочерних компаний Ignitis gamyba и Energijos skirstymo operatorius (ESO), после которых осуществит и обязательный выкуп акций.

По сообщению группы,для успешного листинга акций Ignitis grupe необходимо обладать очищенной структурой акционерного капитала компаний группы.

В данный момент Ignitis grupe владеет 96,82% акций Ignitis gamyba и 94,98% акций ESO.