Турция обяжет туристов платить налог на проживание в отелях

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Туристам придется платить налог на проживание в турецких отелях с 1 апреля 2020 года. На стоимость турпакета это не повлияет, туристам придется платить налог в самом отеле или при выезде из него.

Накануне парламент Турции одобрил поправку к закону о налогах на услуги, предусматривающий введение двухпроцентного налога на проживание в гостиницах.

Согласно текущей версии документа, налог будет взиматься с постояльцев отелей, гостиниц, пансионатов, гостевых домов, апарт- и бутик-отелей. Льготы не предусматриваются. Ответственность за сбор налога возлагается на отельеров. Таким образом, цены на проживание повысятся на размер налога, сообщил РИА «Новости» глава федерации отельеров Турции Осман Айык.

Он отметил, что владельцы гостиниц неоднократно критиковали законопроект и просили хотя бы отсрочить нововведение, чтобы люди могли к нему подготовиться. «К сожалению, к нам не прислушались», — констатировал Айык.

В конце прошлого года Ассоциация отельеров Турции предложила расширить спектр дополнительных платных услуг в отелях по системе «все включено»: взимать деньги за сауну или хаммам, доступ в интернет, пользование детскими и спортплощадками, бутилированную воду в номерах или за предложение напитков за ужином.