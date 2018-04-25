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Датская European Energy избрала для ветряных парков Расейняй, Аникшчяй и Рокишкис

Фото pixabay.com

Датская компания European Energy, планирующая в Литве строительство парков ветряных установок по производству электроэнергии мощностью около 500 мегаватт,  учредила три компании. Их названия свидетельствуют о том, что для строительства избраны Расейняйский, Аникшчяйский и Рокишский районы.

По данным Реестрового центра, компании Rasveja, Anyksciu vejas и Rokveja учреждены 15 ноября, их возглавляет один из основателей European Energy датчанин Эрик Андерсен.

Единственным акционером учрежденных предприятий является компания European Energy Lithuania, 100% акций последней принадлежат European Energy.

Ранее BNS сообщало, что компания планирует построить в Литве ветряные электростанции мощностью 500 мегаватт.

European Energy Lithuania не раскрывает планы инвестиций, однако руководитель Литовской ассоциации ветряных электростанций Айстис Радавичюс сообщал, что инвестиции в один мегаватт мощности станции составляют около 1 млн евро. В таком случае общие инвестиции датчан составят около 500 млн евро.  

European Energy участвовала в развитии более 1 тыс. мегаватт ветряных и солнечных электростанций. В данный момент она занимается строительством таких парков в Дании, Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Бразилии, Мексике.

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