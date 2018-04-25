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Власти Австрии превратят дом Гитлера в отделение полиции

By Anton-kurt — Own work, CC BY-SA 3.0 at, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28707814

Власти Австрии приняли решение разместить отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны. 

Ожидается, что это отпугнет многочисленных туристов и сторонников рейхсфюрера, неоднократно проводивших перед домом акции, которые часто заканчивались задержаниями.

В трехэтажном доме бывшей гостиницы, построенном в XVII веке, после Второй мировой войны размещались библиотека, отделение банка, школа, а с 1972-го по 2011 годы — мастерская и культурный центр для людей с особенностями развития. После этого дом несколько лет пустовал, так как его владелица отказывалась заключать новый арендный договор.

Отмечается, что бывшая владелица дома в городе Браунау-на-Инне получила отступные в размере 812 тысяч евро. 

По заявлению министра внутренних дел Австрии Вольфганга Пешорина, использование здания под нужды полиции должно показать, что дом «никогда больше не будет напоминать о национал-социализме».

NEWSru.com

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