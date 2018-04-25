Д.Шилянскис: Эстонские компании намерены и впредь использовать Клайпедский СПГ

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

Дарюс Шилянскис, уже неделю управляющий государственной компанией Klaipedos nafta (KN), оператором терминалами нефти и сжиженного природного газа (СПГ), утверждает, что ради сохранения конкурентоспособности Klaipedos Nafta должна работать гибко, предоставлять как можно больше услуг и инвестировать в инновации.

По словам Д.Шилянскиса, в последние годы рынки нефти и СПГ претерпели значительные изменения: через Клайпеду экспортируется всё меньше российских нефтепродуктов, которые, по его словам, составляют лишь небольшую часть общего потока СПГ.

«Мы слышим известия о том, что сейчас идёт судно СПГ, которое снабжает Калининградскую область, в настоящее время оно идёт в США -это ещё один сигнал о том, что рынок СПГ становится ликвидным, он становится более либеральным и ключевым фактором, определяющим выбор поставщика, становится экономическая выгода», — сказал в интервью BNS Шилянскис.

«Моё личное мнение заключается в том, что при выборе поставщика должно быть наличие или отсутствие стратегического влияния или потенциального стратегического вреда. Проще говоря, если основную часть поставок будут составлять ресурсы России , она могла бы потенциально представлять угрозу для поставок в этот регион, то, возможно, данный вопрос следовало бы заострить и рассмотреть», — сказал Шилянскис, когда его спросили, должна ли Литва импортировать российский СПГ.

Грузы российской компании «Новатэк» из Высоцка отправляются в Клайпеду, а однажды прибыла партия газа с Ямальского терминала.

Он подчеркнул, что основным поставщиком СПГ для Литвы является не Россия, её доля в общем объёме перевалки через СПГ-терминал в Клайпеде очень мала.

СПГ уже импортируется через Клайпеду двумя эстонскими компаниями — Eesti Energia и Eesti gas. Однако Латвия, импортирующая газ от Газпрома, не решается последовать примеру Эстонии. Шилянскис указал, что не может сказать, имеются ли у латвийских компаний подобные намерения.

«Тот факт, что Эстония покупает газ, показывает их конкурентоспособность и преимущества нашей инфраструктуры для региона в целом. Я не могу говорить за латышей, но у нас нет ограничений иметь того или иного клиента. Я не могу комментировать, заинтересованы ли латвийские компании или дилеры в поставках на латвийский рынок», — сказал BNS глава KN.

«Эстонские компании и пользуются, и выразили намерения продолжать это пользование, возможно, даже увеличат объёмы в будущем. Конечно, это будет зависеть от ситуации на рынке», — добавил он.

Специалист по морскому праву Д.Шилянскис 14 лет поднимался по карьерной лестнице. Начав в 2005 году должности аудитора в Министерстве окружающей среды, он позже занимался продажами нефти в группе Orlen, руководил коммерческими операциями грузового терминала группы Achema, и в конечном итоге стал ответственным за нефтяной бизнес компании Klaipedos nafta.