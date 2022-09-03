Будрис о белорусских пограничниках, разрушающих ограждение: мы — на опасной грани

Советник президента Литвы Кястутис Будрис назвал действия белорусских должностных лиц по повреждению ограждения на границе с Литвой провокацией, которая балансирует на очень опасной грани.
«Одно дело — привести мигрантов к границе и вытолкнуть их, другое — то, что мы наблюдаем прямо сейчас, — это физическое разрушение физического барьера», — заявил новостной радиостанции Ziniu radijas советник главы государства.
По его словам, такая ситуация ставит Литву в «очень опасную зону», поскольку белорусских должностных лиц отправляют в другую страну для порчи физического имущества и мер безопасности.
«Мы оказались на очень тонкой и опасной грани, как мы будем квалифицировать такие действия (…). Это как минимум провокация», — сказал Будрис.
В конце прошлой недели на границе с Беларусью завершилось строительство физического барьера — колючей проволоки-концертины и ограждения.
Установить ограждение на границе было решено после прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси, который Литва называет гибридной атакой минского режима.
Хотя в начале года поток мигрантов уменьшился, в последнее время число иностранцев, пытающихся пересечь литовскую границу нелегально, снова выросло.
По словам главы Службы охраны госграницы Литвы Рустамаса Любаеваса, участились и попытки повредить ограждение, чему также способствуют вооруженные и одетые в форму белорусские пограничники.
Хотя само ограждение находится на территории Литвы, задержать лиц, повредивших ограждение, пока не удалось.
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