Будрис о белорусских пограничниках, разрушающих ограждение: мы — на опасной грани

По его словам, такая ситуация ставит Литву в «очень опасную зону», поскольку белорусских должностных лиц отправляют в другую страну для порчи физического имущества и мер безопасности.

«Мы оказались на очень тонкой и опасной грани, как мы будем квалифицировать такие действия (…). Это как минимум провокация», — сказал Будрис.

В конце прошлой недели на границе с Беларусью завершилось строительство физического барьера — колючей проволоки-концертины и ограждения.

Установить ограждение на границе было решено после прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси, который Литва называет гибридной атакой минского режима.

Хотя в начале года поток мигрантов уменьшился, в последнее время число иностранцев, пытающихся пересечь литовскую границу нелегально, снова выросло.

По словам главы Службы охраны госграницы Литвы Рустамаса Любаеваса, участились и попытки повредить ограждение, чему также способствуют вооруженные и одетые в форму белорусские пограничники.

Хотя само ограждение находится на территории Литвы, задержать лиц, повредивших ограждение, пока не удалось.

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