С 24 февраля Латвия аннулировала ВНЖ 761 гражданину России

Действие 264 разрешений прекращено из-за несвоевременной подачи документов на регистрацию. Другими причинами отказа являются увольнение с работы, изменение причины пребывания, получение гражданства Латвии.

32 разрешения были аннулированы из-за предоставления недостоверной информации, 24 — из-за включения в «черный список» на въезд, 8 — поскольку компетентные органы запретили пребывание в Латвии.

Причинами отмены вида на жительство могут также стать смена работодателя, эмиграция на постоянное жительство в другую страну, развод.

По данным на 12 августа, действующие разрешения на временное проживание были у 9189 граждан России, в том числе у1820 — в связи с инвестициями. 2432 гражданина Беларуси имеют действующие разрешения на временное проживание, в том числе 65 — в связи с инвестициями.

В то же время у 37 183 граждан России — постоянный вид на жительство в Латвии.

Как уже сообщалось, МВД Латвии подготовило поправки к Закону об иммиграции, которые предусматривают приостановление выдачи разрешений на временное проживание гражданам России и Беларуси до 30 июня 2023 года, а предлагаемое регулирование повлияет на возможности работодателей продолжать работу с работниками из этих стран.

Сейчас поправки согласовываются с ответственными министерствами. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что изменения в Законе об иммиграции в отношении граждан России могут быть более строгими, чем в Беларуси.