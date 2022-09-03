Оборот предприятий розничной торговли за июль сократился на 0,9%

За год — в июле по сравнению с июлем 2021 года — оборот предприятий розничной торговли (без НДС) уменьшился на 4,1% в сопоставимых ценах. Оборот предприятий по торговле продуктами питания снизился на 8,7%, предприятий по торговле непродовольственными товарами — увеличился на 1%, предприятий по торговле автомобильным топливом — уменьшился на 6,1%.

Оборот предприятий общественного питания и по продаже напитков в июле достиг 139,5 млн евро в ценах того времени — на 2,7% больше, чем в июне. В июле по сравнению с июлем 2021 года он увеличился на 11%.

За семь месяцев текущего года оборот предприятий розничной торговли вырос на 3,8%, предприятий общественного питания и по продаже напитков — на 72,7%.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено