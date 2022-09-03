Сельскохозяйственный сектор Испании потерял более 8 млрд евро из-за засухи

«Серьезные последствия недостатка воды и высоких температур в последние месяцы привели к потерям более восьми миллиардов евро и снижению урожайности более чем на 30%, доходящей до 90% на посевных площадях риса и до 80% на миндальных полях… Эти проблемы — в дополнение к сильному росту производственных затрат — уже приводят к сокращению рабочих мест», — сказано в сообщении.

По информации издания, производство летних фруктов, таких как дыня и арбуз, снизилось на 31% по сравнению с 2021 годом; урожай оливок и производство кукурузы могут упасть до 50%, а сбор винограда впервые в истории был перенесен на несколько недель вперед, что, по данным издания, приведет к сокращению его производства на 25%-30%.

По состоянию на 31 июля, согласно последним официальным данным, сектор потерял 51 496 работников, что на 14,5% меньше, чем за тот же период 2021 года.

Президент Аграрной ассоциации молодых фермеров Педро Барато полагает, что сложившаяся ситуация усугубляется ограничениями на использование воды для орошения и отсутствием инвестиций в эту сферу. Особые проблемы, по его словам, возникли в в секторе животноводства: отсутствие естественных пастбищ и непомерный рост стоимости кормов для скота привели к закрытию ферм или вынужденному забою животных. Как пишет Mundo, из-за инфляции каждый день закрываются две фермы.

Как отмечается, год назад в Испании было зарегистрировано 11 758 фермеров, сдающих молоко, но в июне их число снизилось до 11 040. Cектор животноводства предупреждает о возможной нехватке молока осенью, отмечает газета.