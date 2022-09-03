Мощности Клайпедского терминала СПГ будут предназначены для крупных клиентов

«В принципе, две трети резервируемых мощностей должны быть долгосрочными», — сказал он журналистам в Клайпеде.

По его словам, это должно обеспечить стабильность газоснабжения региона: «Стабильность будет обеспечена тем, что и мы, и пользователи терминала сможем четче планировать будущее, а с постоянными пользователями работать проще».

По его словам, Клайпедский СПГ-терминал, пожалуй, единственный в Европе, не имет возможности долгосрочного резервирования мощностей. Если бы он продолжал работать в нынешних рыночных условиях, регулировать потоки пользователей было бы очень сложно.

СПГ-терминал должен заработать по новой модели с 2023 года. В сентябре должно стать ясно, кто зарезервирует долгосрочные мощности, сказал руководитель регулируемой деятельности Klaipėdos nafta Вайдотас Бручкус.

«Распределение начнется 5 сентября, заявки будут приниматься 10 дней. Приоритеты – размер заявки, продолжительность запрашиваемых мощностей, если претендентов больше, чем может предложить терминал, одним из принципов может быть принцип «первым пришел – первый получи», – сказал Бручкус.

Заявки претендентов будут оцениваться с учетом их финансовых возможностей, аспектов, связанных с применением санкций, специфики деятельности в регионе, сведений об источнике груза, опыта работы на рынке СПГ.

С начала эксплуатации терминалом воспользовались восемь клиентов из стран Балтии, Норвегии и Польши, в том числе литовская компания по производству азотных удобрений Achema, которая с сентября временно приостановила свою деятельность.

С 24 февраля на терминале обслуживаются только крупные газовозы, 81% газа импортируется из США, 10% — из Норвегии, 5% — из Египта, 4% – из России (до 24 февраля).

На 2022 год зарезервировано более 28 ТВтч мощностей по газификации СПГ.

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