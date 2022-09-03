В Британии заработала самая крупная морская «ветряная ферма»

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Hornsea 2 — крупнейшая в мире морская ветровая электростанция — заработала в 90 километрах от английского Йоркшира. Такие сооружения еще называют «ветряными фермами». Об этом сообщает BBC.

Эта «ветряная ферма» расположена на площади 462 квадратных километра. Она состоит из 165 турбин высотой почти 200 метров над уровнем моря каждая.