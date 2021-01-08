Будущее литовской энергетики

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Потребление электроэнергии в Литве к середине этого века достигнет 20 тераватт-часов, основную часть этой электроэнергии будет генерировать ветер, говорится в исследовании, подготовленном международными экспертами в сфере энергетики. В нем отмечается, что одновременно с развитием «зеленой энергетики» необходимо обеспечить гибкость энергосистемы, сообщает BNS.

По заказу оператора системы электропередачи Litgrid исследование стоимостью 120 тыс. евро провела норвежская компания DNV GL. «Основная цель этого исследования — установить направление энергетики Литвы, чтобы знать, чего ожидать, и быть готовыми к развитию системы», – отметил в пресс-релизе Litgrid директор Департамента стратегии Лютаурас Варанавичюс.

Авторы исследования прогнозируют, что в ближайшие 30 лет потребление электроэнергии в Литве вырастет с имеющихся 13 тераватт-часов до 20 тераватт-часов. На это повлияет растущая электрификация промышленности, сектора обслуживания и транспортного сектора. Анализ проведен с учетом Национальной стратегии энергонезависимости Литвы, в которой предусмотрено, что к 2050 году Литва станет нейтральной по отношению к климату страной, которая производит всю электроэнергию из возобновляющихся источников, которые сейчас удовлетворяют 20% потребности страны в электроэнергии.

Информация «ЛК», BNS