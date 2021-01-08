Фото vilnius.lt

Конкурс «Создаю Вильнюс», вот уже четвертый год помогающий украшать столичные пространства в современном стиле, приглашает украшать Вильнюс и в этом году – любой из участвующих в нем художников может получить до 70 тыс. евро на реализацию предложенной им идеи в выбранном пространстве столицы.

Общая сумма, выделяемая городским самоуправлением на поддержку инициативы, составляет 0,5 млн. евро, заявки на участие принимаются до 15 февраля 2021 г.

«Программа «Создаю Вильнюс» за первые три года своего существования во многом способствовала появлению позитивных изменений во внешнем облике города, особенно в удаленных от центра районах, и вдохновила на творчество многие замечательные таланты. При поддержке самоуправления практически в каждой сянюнии Вильнюса появилось минимум одно произведение искусства, ставшее своеобразным символом, центром притяжения этого городского района. Несмотря на определенные сложности, нынешний трудный для всех период одновременно открывает и новые пути, стимулирует творческие способности. Так что приглашаю художников творить, предлагать свои идеи, украшать и прославлять наш город», – призвал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

Появление произведений искусства особенно приветствуется в городских пространствах, приоритетных на текущем этапе программы: Каролинишкес, Фабийонишкес и Науйининкай. В Каролинишкес и Фабийонишкес пока нет ни одного объекта «Создаю Вильнюс», а внешний облик Науйининкай меняется быстро и уже претендует на звание символических городских ворот, что требует привести в порядок его общественные пространства и оживить жилую среду. Мэрия предлагает не ограничиваться рисунками или скульптурными элементами, а искать разнообразные решения.

Вильнюс также готов рассмотреть идеи о том, как превратить старый и отслуживший свое металлический гараж в произведение искусства, ведь по всему городу эти постройки сносят, освобождая участки государственной земли для общественных пространств и развития инфраструктуры.

Также требуются творческие предложения по обновлению подземного перехода в Лаздинай (рядом с ул. Эрфурто, 1) после сноса старых киосков.

В том году некоторые общины многоквартирных домов заявили о своем желании предоставить для произведений искусства стены их домов, что значительно облегчит художникам решение организационных вопросов.

Благодаря программе «Создаю Вильнюс» в течение трех лет в городе открылось 26 уникальных художественных объектов.

Больше всего в городе появилось скульптур и композиций, например, «Водонос» (Старый город), скульптура К. Симонавичюса (Науйининкай), «12 кубов» (Пашилайчяй), «Водяные лилии» (Науяместис), произведение уличного искусства «Лабиринт» на пр. Саванорю.

Информация «ЛК», vilnius.lt