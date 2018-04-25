Будущее оружия в США остается неопределенным

Эксперты в сфере оружейных законов считают, что за четыре следующих года Белому дому и Конгрессу не удастся ввести серьёзных запретов и ограничить действие Второй поправки Конституции.
С одной стороны, Джо Байден и Камала Харрис поддерживают ужесточение оружейных законов. Оба политика видят причинно-следственную связь между большим количеством убийств/самоубийств и громадными арсеналами на руках гражданского населения (по самым скромным подсчётам – 350 млн. пистолетов, револьверов, дробовиков, винтовок и т. п.).
С другой стороны, Вторую поправку намерены отстаивать сенаторы-республиканцы. Конечной же инстанцией является Верховный суд, куда Трамп назначил сразу трёх консервативных судей. Последней стала 48-летняя Эми Кони Барретт (в должности – с 27 октября). Консервативное большинство в высшем органе судебной власти теперь заблокирует любые антиоружейные законы федерального масштаба.
Что касается Национальной стрелковой ассоциации (NRA), то она предсказуемо поддержала миф о фальсификации результатов голосования. Также NRA призвала сторонников жертвовать ей больше денег на борьбу с “антиоружейниками и социалистами”.
В 1986 году в должности сенатора Байден проголосовал за закон о защите владельцев оружия (Firearm Owners Protection Act). В 1993 году, однако, он выступил одним из архитекторов федерального закона о запрете штурмовых винтовок. С этого момента NRA присвоила Байдену самый низкий рейтинг своего доверия – “F”.
NRA является одной из старейших американских организаций консервативного толка. 16 ноября 2021 года она отметила 150-летний юбилей.diasporanews.com