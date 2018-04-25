Рынок подержанных автомобилей в Литве в этом году сократился на 22,6%

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В январе-октябре этого года в Литве зарегистрировано почти 126,7 тыс. ввезенных подержанных легковых автомобилей — на 22,6% меньше, чем за такой же период прошлого года (163,7 тыс.).

Их средний возраст составлял 11 лет, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Доля дизельных автомобилей в этом году составила 66,7% (в прошлом году – 69,6%).

Только в октябре в стране зарегистрировано около 14,1 тыс. подержанных автомобилей — на 28,1% меньше, чем в это же время в прошлом году (почти 19,6 тыс.). Их средний возраст был 10,8 года.