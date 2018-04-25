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ЮНИСЕФ предупредил о «потерянном поколении» детей

Фото pexels.com

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ (UNICEF) озабочен возможностью появления «потерянного поколения» детей — из-за «долгосрочного воздействия» пандемии на их образование, питание и общее благополучие. Для детей серьезную угрозу представляют связанные с пандемией перебои в работе ключевых служб и стремительно растущий уровень бедности, говорится в отчете международной организации.

Как правило, по словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Форе, в случае инфицирования у детей наблюдаются «легкие симптомы» заболевания. При этом юным жителям Земли больше грозит уровень бедности из-за пандемии.

Как отмечают эксперты организации, закрытие школ тем или иным образом повлияло на 572 миллиона учащихся (33%) в 30 странах мира.

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Также в отчете говорится, что из-за последствий пандемии до конца 2020 года у примерно семи миллионов детей в возрасте до пяти лет будут диагностированы признаки истощения или острого недоедания (прирост в 14%). Это, опасаются специалисты, приведет к появлению более чем 10 тысяч дополнительных случаев детской смертности в месяц в основном в странах Африки и в Южной Азии.

«Будущее целого поколения находится под угрозой», — резюмировала Генриетта Форе.

korrespondent.net

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