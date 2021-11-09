Будущий канцлер ФРГ давит на газ

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Будущий канцлер Олаф Шольц вместе с немецким бизнесом готовит почву для изменения курса: газ должен стать долгосрочным партнером возобновляемой энергетики. Это шанс для России.

В Германии в ближайшие годы развернется широкомасштабное строительство новых газовых электростанций. Именно им будет поручено подстраховать возобновляемую энергетику в условиях закрытия АЭС и форсированного отказа от угольной генерации электроэнергии. Таков, судя по всему, стратегический план еще не сформированного следующего правительства ФРГ, и он пользуется очевидной поддержкой немецкого большого бизнеса.

Такой план, естественно, отвечает долгосрочным коммерческим интересам «Газпрома» и российского поставщика СПГ «Новатэка», а тем самым — интересам России и ее руководства. Однако он не гарантирует расширения бизнеса и политического влияния.

Олаф Шольц обещает обеспечить надежное энергоснабжение Германии

Недвусмысленный сигнал о том, как немецкая электроэнергетика в ближайшие два десятилетия будет добиваться радикального снижения выбросов парниковых газов и при этом обеспечивать электричеством высокоразвитую индустрию Германии, подал вероятный будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Новое правительство в течение первого года примет все законодательные меры для того, чтобы Германия не столкнулась с нехваткой электроэнергии и могла бы производить достаточное количество электричества для промышленности будущего и для будущих рабочих мест», — обещал социал-демократ Шольц в конце октября на съезде профсоюза IG BCE, объединяющего работников горнодобывающей и химической промышленности, а также энергетики.

Понятно, что в этих энергоемких и энергопроизводящих отраслях трудящиеся особенно зависят от тех политических решений, которые в ближайшие четыре года будет принимать новое правительство в Берлине, и серьезно обеспокоены. Поэтому весьма показательно, что выступить со своей, по сути дела, первой большой программной речью после победы на выборах в бундестаг Олаф Шольц решил на мероприятии именно этого профсоюза.

В ходе выступления будущий канцлер не оставил ни малейших сомнений в том, что магистральным направлением останется всемерное развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которое планируется значительно ускорить. Тут ничего неожиданного не было — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) шла на выборы в том числе под лозунгом защиты глобального климата, а сам Шольц в качестве вице-канцлера и министра финансов в последнем правительстве Ангелы Меркель голосовал за досрочное достижение Германией климатической нейтральности уже в 2045 году.

Сенсационное заявление будущего канцлера Германии о роли газа

А вот другое высказывание будущего лидера Германии можно считать сенсацией. Необходимо осознать, указал Олаф Шольц, «что мы еще длительное время будем пользоваться газом и будем также строить новые газовые электростанции, поскольку они являются предпосылкой для того, чтобы мы вообще смогли осилить этот период изменений».

О том, что для подстраховки электроэнергетики в период перехода на ВИЭ из всех ископаемых энергоносителей больше всего подходит природный газ, поскольку при его сжигании выделяется существенно меньше парникового газа CO2, чем при использовании нефти и тем более угля, говорили давно. В этой связи газовые электростанции называли в Германии переходной технологией или «мостиком» в «зеленое» будущее.

Теперь же Олаф Шольц совершенно по-новому расставил акценты. Он видит в таких электростанциях «предпосылку» успешного энергоперехода и настроен использовать газ «еще длительное время». Но самое главное: он намерен строить новые тепловые электростанции (ТЭС), работающие на природном газе. Это принципиальное изменение курса: в Берлине уже весьма давно не ставилась такая политическая задача.

Компромисс с немецкими «зелеными»: уж лучше газ, чем уголь и атом

Выступавшая на том же съезде IG BCE сопредседатель партии «зеленых» Анналена Бербок, решительная противница газопровода «Северный поток — 2», возражать против новых газовых ТЭС не стала, не отмежевались от этого плана и другие лидеры партии, несмотря на давление со стороны части ее сторонников и избирателей. Так, молодежное экологическое движение Fridays for Future и объединение ученых Scientists for Future требуют прекратить использование природного газа до 2035 года.

Очевидно, в октябре перед началом официальных переговоров о формировании правящей коалиции социал-демократы, «зеленые» и либералы согласовали следующее компромиссное решение в сфере электроэнергетики.

Будущее правительство ФРГ не откажется от отключения всех немецких АЭС к концу 2022 года (такие предложения не раз звучали в Германии в последнее время), поскольку это было бы неприемлемо как для сторонников «зеленых», так и для значительной части избирателей социал-демократов. К тому же правительство пересмотрит недавно принятый закон о прекращении использования угля к 2038 году с тем, чтобы завершить этот процесс «в идеале» уже в 2030 году, как сказано в протоколе о намерениях. Взамен «зеленые» согласились не просто на более длительное использование газовых электростанций, но даже на строительство новых, сказав себе: уж лучше газ, чем уголь и атом.

Немецкий большой бизнес поддерживает ставку на ВИЭ и газ

Весьма показательно, что именно такой вариант поддерживает крупный немецкий бизнес. Об этом свидетельствует опубликованная также в конце октября, но до программной речи Олафа Шольца, концепция выполнения Германией климатических целей 2030 года и достижения углеродной нейтральности к 2045 году. 300-страничное исследование под заголовком «Климатические тропы 2.0. Экономическая программа ради климата и будущего» представило Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI). Это — головная организация деловых кругов ФРГ, она сопоставима с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Над концепцией работали более 150 экспертов BDI, международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) и свыше 80 немецких компаний и предпринимательских союзов. В ней представлена гигантская программа структурных преобразований и инвестиций, которая потребует до 2030 года дополнительных частных и государственных капиталовложений в размере 860 млрд евро во всех сферах жизни — приблизительно 100 млрд евро или 2,5% ВВП ФРГ ежегодно.

Речь идет о крупнейшей трансформации в послевоенной истории Германии, сопоставимой по масштабам с «планом Маршалла» в 1948-1951 годах и с экономической поддержкой бывшей ГДР после объединения страны в 1990-2003 годах, подчеркивается в исследовании. В нем указывается, что сфере электроэнергетики предстоят глубочайшие структурные изменения и невиданное по скорости наращивание мощностей.

Германии нужны новые газовые ТЭС суммарной мощностью 43ГВт?

Программа BDI исходит из того, что угольная генерация электроэнергии прекратится в Германии к 2030 году. В то же время из-за форсированной электрификации самых разных сфер, в том числе автотранспорта и отопления жилья, резко возрастет спрос на электроэнергию. Чтобы его удовлетворить, предлагается первым делом удвоить темпы ввода в строй установок по использованию ВИЭ: с нынешних 7 до 14 Гигаватт (ГВт) ежегодно. Цель должна состоять в том, чтобы к 2030 году довести суммарные мощности фотовольтаики до 140 ГВт, ветровой энергетики на суше до 98 ГВт, ветропарков на море — до 28 ГВт.

Одновременно для стабилизации энергоснабжения предлагается до 2030 года увеличить мощности газовых электростанций в Германии на 43 ГВт. Для сравнения в исследовании указывается, что в 2019 году все немецкие газовые ТЭС обладали суммарной мощностью в 31 ГВт. Так что задача состоит в том, чтобы за оставшиеся девять лет увеличить генерирующие мощности более чем в два раза до 74 ГВт. Правда, государственное Немецкое энергетическое агентство (DENA) считает, что достаточно будет дополнительных 15 ГВт. В любом случае речь идет о сооружении не нескольких новых ТЭС, а о массовом и повсеместном строительстве газовых электростанций.

Накопители энергии и «зеленый» водород — конкуренты природного газа

Перед экспертами, работавшими над программой BDI, не стояла задача ответить на вопрос, откуда взять такое количество природного газа. Однако следует учитывать три аспекта.

Во-первых, газовые ТЭС рассматриваются как резервные мощности, призванные главным образом подстраховывать возобновляемую энергетику в моменты пикового спроса или неблагоприятных погодных условий. Так что вовсе не предполагается, что все они будут работать круглосуточно, ежедневно или даже каждый месяц.

Во-вторых, программа BDI предусматривает ускоренное развитие не только ВИЭ, но и самых разных технологий накопления и хранения производимой ими энергии. Эти накопители по мере их технического совершенствования будут играть все более важную роль при сглаживании пиков спроса.

В-третьих, представленная концепция строительства новых газовых электростанций предполагает, что все они в обязательном порядке должны быть приспособлены к использованию водорода (H2-ready) и сооружаться только там, где их со временем можно будет легко подключить к трубопроводным системам, способным транспортировать водород. Так что по мере роста производства «зеленого H2» путем электролиза воды потребность в ископаемом природном газе будет сокращаться.

Представитель немецкого производителя газовых турбин Siemens Energy сообщил газете Handelsblatt, что перевод поставляемого им новейшего оборудования с природного газа на водород будет стоить не более 5% суммы, инвестированной в строительство новой ТЭС, но уточнил, что не ожидает крупномасштабного перехода на «зеленый H2» до 2035 года.

Долгосрочные перспективы для «Газпрома», «Новатэка» и «Роснефти»

Таким образом, энергетические планы формирующегося сейчас под руководством Олафа Шольца нового правительства Германии могут на длительную перспективу обеспечить российским производителям природного и сжиженного газа «Газпрому», «Новатэку» и, возможно, «Роснефти» стабильно высокий, хотя и не обязательно растущий спрос на их продукцию на немецком и в целом европейском рынке, ведь примеру ФРГ могут последовать и другие страны.

Но не менее очевидно и то, что Германия и Евросоюз в условиях намечающегося широкомасштабного строительства новых газовых электростанций уделят повышенное внимание дальнейшей диверсификации поставщиков и путей доставки трубопроводного и сжиженного газа в Европу, чтобы не оказаться в чрезмерной зависимости от России и обезопасить себя от повторения газового кризиса 2021 года.