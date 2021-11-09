Дания возвращает карантинные ограничения

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Дания планирует снова ввести карантинные ограничения из-за всплеска заражения коронавирусом. Правительство представит это предложение на рассмотрение парламента. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Мэтте Фредериксен.

По ее словам, органы здравоохранения ожидают, что заражение возрастет в ближайшие месяцы и что рост будет быстрее, чем ожидалось.

Жителям страны теперь придется снова предъявлять COVID-паспорта для посещения публичных мест и мероприятий. Они понадобятся в ресторанах и ночных клубах, а также в кинотеатрах и концертных залах с более чем 200 участниками.

Документ должен подтверждать, что лицо вакцинировано или имеет отрицательный тест на коронавирус, или справку о недавнем выздоровлении.

Напомним, Дания первой в ЕС отменила ограничения в сентябре, но за последние две недели количество зараженных выросло более чем вдвое. В целом в Дании около 75% всего населения полностью вакцинировано.