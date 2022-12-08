Бундесвер не может «догнать» инфляцию

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Требования Устава НАТО по выделению 2 проц валового национального продукта государства-члена альянса на оборону вряд ли будут выполнены Германией, хоть эта страна и взяла на себя обязательство израсходовать 100 млрд евро на перевооружение бундесвера. Это несмотря на то, что федеральный канцлер Олаф Шольц объявлял о намерении его страны увеличить размер расходов на оборону до 2 проц ВВП.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издание «Штерн», немецкие эксперты настроены скептически в этом вопросе. Не стоит этого ожидать ни в следующем году, ни через три года. Достичь эту цель удастся только в долгосрочной перспективе, да и то, если не произойдут новых войн или «спецопераций». Проблема сводится к росту цен и неспособности авторов составления бюджета учитывать все непредвиденные обстоятельства, одно из которых произошло в конце февраля этого года.