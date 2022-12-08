Венгрия блокировала новый пакет санкций против РФ — СМИ

Решения о таких санкциях ЕС принимаются единогласно, в связи с чем любая страна может, при желании, блокировать подобные инициативы, добавила газета.

Венгерская сторона также выступила против «предложения удвоить фонд ЕС для предоставления вооружения Украине и другим странам», добавляет издание.

Европейские дипломаты отмечают, что действия Венгрии «становятся довольно предсказуемыми». Они считают, что Будапешт может и в дальнейшем блокировать многие ключевые решение ЕС, которые будут требовать единогласного одобрения.

Отметим, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести очередной — девятый — пакет санкций против России, который должен предусматривать запрет на транзакции с тремя российскими банками и другие меры.

Исполнительный орган ЕС предлагает в рамках нового пакета мер включить в санкционные списки еще около 200 физических и юридических лиц.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает ввести новые меры в сфере экономики, в частности, направленные на российские энергетический и горнодобывающий сектора.

Как уже сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не против финансовой поддержки для Украины, хоть и заблокировал макрофинансовую помощь ЕС для Украины.

Речь идет о блокировании 18 млрд евро, выделенных ЕС для Украины на 2023 го