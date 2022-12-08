Венгрия блокировала новый пакет санкций против РФ — СМИ

Венгрия на встрече постоянных представителей стран ЕС выразила несогласие с планируемым новым пакетом антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times в четверг, 8 декабря.
«На вчерашней встрече постпредов ЕС Венгрия, которая во вторник наложила вето на пакет помощи Украине на 18 млрд евро, выступила и против нового пакета санкций против России», — отметчает СМИ.
Решения о таких санкциях ЕС принимаются единогласно, в связи с чем любая страна может, при желании, блокировать подобные инициативы, добавила газета.
Венгерская сторона также выступила против «предложения удвоить фонд ЕС для предоставления вооружения Украине и другим странам», добавляет издание.
Европейские дипломаты отмечают, что действия Венгрии «становятся довольно предсказуемыми». Они считают, что Будапешт может и в дальнейшем блокировать многие ключевые решение ЕС, которые будут требовать единогласного одобрения.
Отметим, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести очередной — девятый — пакет санкций против России, который должен предусматривать запрет на транзакции с тремя российскими банками и другие меры.
Исполнительный орган ЕС предлагает в рамках нового пакета мер включить в санкционные списки еще около 200 физических и юридических лиц.
Кроме того, Еврокомиссия предлагает ввести новые меры в сфере экономики, в частности, направленные на российские энергетический и горнодобывающий сектора.
Как уже сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не против финансовой поддержки для Украины, хоть и заблокировал макрофинансовую помощь ЕС для Украины.
Речь идет о блокировании 18 млрд евро, выделенных ЕС для Украины на 2023 гоkorrespondent.net