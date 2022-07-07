Business Insider: у Илона Маска в ноябре родились близнецы, он стал отцом девяти детей

Илон Маск и топ-менеджер принадлежащей ему нейротехнологической компании Neuralink Шивон Зилис стали в ноябре 2021 года родителями двух близнецов, сообщил интернет-портал Business Insider. Теперь у Маска, по меньшей мере, девять детей.

Эти близнецы родились за несколько недель до того, как в декабре при помощи суррогатного материнства на свет появился ребенок Маска и певицы Граймс.