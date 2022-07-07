Business Insider: у Илона Маска в ноябре родились близнецы, он стал отцом девяти детей

Илон Маск и топ-менеджер принадлежащей ему нейротехнологической компании Neuralink Шивон Зилис стали в ноябре 2021 года родителями двух близнецов, сообщил интернет-портал Business Insider. Теперь у Маска, по меньшей мере, девять детей.
Эти близнецы родились за несколько недель до того, как в декабре при помощи суррогатного материнства на свет появился ребенок Маска и певицы Граймс.
В апреле 51-летний Илон Маск и 36-летняя Шивон Зилис подали прошение об изменении имен близнецов, чтобы они «имели фамилию отца и содержали фамилию матери как часть их второго имени». В мае судом в Остине (штат Техас) по этому поводу было вынесено положительное решение, пишет Business Insider.
Маск и Зилис отказались комментировать эту информацию.
Илон Маск – богатейший человек планеты Земля, основатель компании SpaceX и руководитель компании Tesla – был женат на канадке Жюстин Уилсон, у них пятеро общих детей. После развода он женился на канадской певице Граймс (настоящее имя Клэр Элис Буше, позже смененное на Си Буше), у них растет сын. В декабре 2021 года суррогатная мать родила Маску еще одну девочку. Как выяснилось, к тому времени к Маска родились еще двое близнецов.NEWSru.co.il