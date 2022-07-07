В Сейме Литвы состоится конференция по случаю столетия дипотношений Литвы и США

«В организованной нами конференции участвуют не только наши соседи белорусы и украинцы, но и британцы, французы, американцы, канадцы, тайванцы», — сказал инициатор этого международного мероприятия, депутат Сейма Жигимантас Павилёнис.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Участников конференции поприветствуют президент Литвы Гитанас Науседа, экс-президент Валдас Адамкус, председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, премьер-министр Ингрида Шимоните, дистанционно выступит председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Литва, объявившая о восстановлении государственности в 1918 году, была де-юре признана США 28 июля 1922 года. После оккупации Литвы Россией в 1940-х годах госсекретарь США Бенджамин Самнер Уэллс заявил, что США не признают советскую аннексию трех балтийских государств, и что дипломатические и консульские учреждения этих стран могут продолжать свою деятельность.

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