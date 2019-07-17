Быстрое старение населения Японии увеличивает нагрузку на бюджет

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Япония лидирует среди стран с развитой экономикой по темпам и масштабам старения населения и имеет самое высокое соотношение долга к ВВП. Рост расходов на социальное обеспечение по прогнозам намного превысит рост доходов и создаст фискальное бремя.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в статье, опубликованной на EconIntersect.com.

Япония быстро стареет, отмечают авторы статьи — профессор Школы бизнеса Маршалла при Университете Южной Калифорнии Селахаттин Имрохороглу, Сагири Китао из Токийского университета и Томоаки Ямада из Университета Мэйдзи. Коэффициент демографической нагрузки, определяемый как отношение населения в возрасте 65 лет и старше к населению в возрасте 20-64 лет, в 2015 году составлял 48 процентов. По прогнозам к началу 2050-х годов он возрастет до 80 процентов и останется на уровне около 80 процентов во второй половине века.

Расходы на программы социального обеспечения для пожилых, такие как пенсии, здравоохранение и страхование на случай длительного ухода, как ожидается, значительно возрастут, намного опередив прогнозируемые доходы и страховые премии, поскольку численность населения трудоспособного возраста продолжает быстро сокращаться. Предыдущие исследования показали, что для финансирования демографического перехода без каких-либо реформ потребуется существенное увеличение налогообложения.

«Прогнозируемое демографическое старение в Японии предполагает, что без каких-либо реформ или изменений на рынке труда годовой дефицит бюджета достигнет 10 процентов ВВП к 2040 году и 18 процентов к 2070 году. Отношение чистого долга к ВВП достигнет беспрецедентного и нереалистичного уровня 230 процентов к 2040 году и 630 процентов к 2070 году, — написали авторы статьи. — Однако мы считаем, что сочетание политических реформ и изменений на рынке труда и производительности труда позволило бы решить эту проблему».

В частности, увеличение занятости женщин с повышением заработной платы будет иметь большое значение, говорится в статье. Более широкое участие женщин и повышение доходов увеличат не только поступления от подоходного налога, но и бюджеты всех трех программ социального страхования.

Правительство Японии планирует осенью повысить налог с продаж с 8 до 10 процентов.

Этот шаг позволит снизить нагрузку на бюджет в краткосрочной перспективе, считают авторы статьи.

«Достичь финансовой устойчивости сложно, но не невозможно, — написали они. — Например, сочетание таких мер политики, как повышение полного пенсионного возраста до 67 лет, сокращение пенсионных пособий, увеличение доли софинансирования государственных медицинских расходов и расходов на долгосрочное медицинское обслуживание до 20 процентов, повышение зарплат и занятости женщин до уровня, соответствующего показателям среди мужчин, и повышение ставки налога на потребление до 15 процентов позволит достичь фискальной устойчивости и приведет к существенной бюджетной консолидации с более низким отношением долга к ВВП в 2050 году, чем в 2020 году».