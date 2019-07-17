Р. Карбаускис хотел бы больше ясности по поводу состава нового правительства

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

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Лидер правящих в Литве «аграриев» Рамунас Карбаускис говорит, что хотел бы получить больше информации о планирующихся заменах министров в обновленном составе правительства.

После согласования с премьером Саулюсом Сквярнялисом состав обновленного правительства должен утвердить президент Гитанас Науседа.

По словам Р. Карбаускиса, подписавшие коалиционный договор партии надеются делегировать своих представителей в кабинет министров и если сделать это не будет позволено, то возникнет угроза для правящего большинства.

«Не все ясно, есть сомнения по тому или иному вопросу, все хотят ясности», – сказал журналистам в сейме Р. Карбаускис.

От замен министров будет зависеть, состоится ли в сейме только голосование о назначении премьера С. Сквярнялиса, или же будет проведено и отдельное голосование по программе правительства.

Сейм ограничится голосованием по С. Сквярнялису, если в правительстве сменится не более одного министра.

Если замен будет больше, то придется голосовать и по программе правительства, так как за период после получения С. Сквярнялисом полномочий в 2016 году в его правительстве сменится более половины министров.

Правящие называют эти процедуры долгим и коротким сценарием утверждения правительства после вступления в должность нового президента Г. Науседы.

«Если по короткому варианту ясность сразу не появится, то по долгому варианту, с утверждением уже такого правительства, с которым согласны все, эта ясность будет полной», – сказал Р. Карбаускис.

«Но если президент заверит, что мы общими усилиями найдем все решения (…), тогда особой разницы нет», – сказал он.

Лидер «социал-трудовиков» Гядиминас Киркилас сказал, что поддерживает так называемый долгий сценарий, так как он надежнее.