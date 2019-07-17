Г. Науседа на этой неделе обсудит с правящими будущее правительство

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Литовский президент Гитанас Науседа намерен на этой неделе встретиться с представителями правящих партий и обсудить формирование правительства. Он обещает добиваться, чтобы в новом кабмине были женщины.

Глава государства сказал, что на этой неделе обсудил с премьером Саулюсом Сквярнялисом «определенных кандидатов», но не назвал их.

«Может быть, еще на этой неделе я бы хотел встретиться со всеми формирующими коалицию фракциями, чтобы обсудить сами принципы, узнать их собственное мнение, как у них обстоят дела, и тогда уже идти в направлении конкретных кандидатур», – сказал президент журналистам во вторник вечером в Варшаве.

На вопрос BNS, выдвигает ли он требование, чтобы в обновленном правительстве были не одни только мужчины, президент ответил: «Мне бы очень хотелось, но знаете – чтобы не получилось так, чтобы из-за этой женщины не развалилось правительство, но будем надеяться, что так не случится».

«У меня будут конкретные предложения относительно женщин на определенные министерские посты. Станут ли эти женщины министрами, я сказать не могу, так как это вопрос переговоров», – сказал Г. Науседа.

После вступления Г. Науседы в должность президента премьер Саулюс Сквярнялис должен проверить доверие к нему в парламенте. Если результаты голосования будут в его пользу, ему предстоит согласовать с президентом состав правительства. Г. Науседа должен будет утвердить его своим декретом.

Если в обновленном правительстве сменятся хотя бы два министра, то в парламенте нужно будет провести и еще одно голосование о программе правительства.

Сейчас «аграрии» формально контролируют 12 из 14-и министерств, еще два министерских портфеля – у «социал-трудовиков».

По новому договору партнеры по коалиции получат пять министерских портфелей.