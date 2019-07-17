Турция не будет выполнять требования ЕС по бурению

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Турция продолжит буровые работы в экономической зоне Кипра, несмотря на веденные Евросоюзом санкции. Об этом заявили в МИД Турции, сообщает Анадолу.

Как сообщалось, накануне Совет ЕС принял ряд ограничительных мер из-за бурения на углеводороды, проводимого Турцией в исключительной экономической зоне Кипра.

«Турция продолжит защищать свои права и права киприотов-турок и активизирует свою деятельность в этом направлении», — говорится в заявлении министерства.

Там заявляют, что решение ЕС показывает, насколько предвзято Брюссель относится к кипрскому вопросу, поскольку киприоты-турки, которые имеют равные права на природные ресурсы в этом районе, не упоминаются и игнорируются.

В заявлении «говорится, что решение ЕС является последним примером того, как греки и греки-киприоты злоупотребляют членством в ЕС в соответствии со своими максималистскими позициями, и как другие страны ЕС становятся инструментом для реализации этого». Напомним, в ИЭЗ Кипра находятся две турецкие буровые установки. Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа. Турция, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра считает, что имеет право на природные богатства в регионе.

Стоимость обнаруженных залежей природного газа у побережья Кипра оценивается в 30-40 миллиардов долларов.

korrespondent.net