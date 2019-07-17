Пранцкетис думает бросить вызов Р. Карбаускису на выборах

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

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Председатель сейма, «аграрий» Викторас Пранцкетис говорит, что не исключает возможности выдвинуть свою кандидатуру в сейм в 2020 году в одномандатном округе, в котором будет баллотироваться и председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.

«У меня и сейчас был план A, это был мой одномандатный округ, в котором я был избран. Я еще мог бы идти в одномандатный округ, где Р. Карбаускис осмелится выдвинуть себя кандидатом. Не специально, просто показаться перед людьми, померяться силами», – сказал в среду В. Пранцкетис радиостанции Ziniu radijas.

Он подчеркнул, что невзирая на конфликт с главой ЛСКЗ Р. Карбаускисом, у него есть поддержка Каунасского отделения партии, однако не исключает возможности выхода из партии, если его поведение станут обсуждать стражи партийной этики.

Разногласия между спикером и лидером «аграриев» обострились, когда в подписанной четырьмя партиями договоре о правящей коалиции было намечено отдать пост председателя сейма «социал-трудовикам». Однако делегированный «аграриями» в спикеры сейма В. Пранцкетис сам уходить не намерен и призывает провести голосование о доверии ему в сейме.