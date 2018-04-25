Бюджет ЕС: долгосрочные перспективы

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Литва пытается добиться в бюджете 2021 – 2027 годов увеличения выплат земледельцам и выплат из фондов сплочения, предназначенных для сокращения экономической отсталости более слабых регионов, а также намерена обсудить финансирование закрытия Игналинской АЭС.

Находившийся на минувшей неделе с визитом в Брюсселе литовский президент Гитанас Науседа призвал отказаться от радикальных сокращений в будущем бюджете Евросоюза. Об этом он заявил после встречи с председателем Европарламента Давидом Сассоли.

По словам руководителя Литвы, крупные сокращения не позволят реализовать цели, поставленные самим ЕС, навредят интересам отдельных стран.

«Радикальное урезание бюджета, как в масштабе ЕС, так и в масштабе отдельных стран ЕС, значительно осложнит реализацию целей нового политического цикла, а эти цели очень амбициозны – это и углубление внутреннего рынка, и смычки, и политика добрососедских отношений, и, конечно, инновации, которые в предстоящие пять лет будут одним из важнейших приоритетов ЕС. Я еще не упомянул климатические изменения, которые также обходятся в немалые средства», – сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе.

Информация «ЛК», BNS

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