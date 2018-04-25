Бюджет ЕС потеряет от Brexit до 60 млрд евро

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Потери европейского бюджета в связи с выходом Великобритании из Европейского союза составят 50-60 млрд евро, сообщил Яри Луото, заместитель госсекретаря по делам ЕС в Финляндии, председательствующей в союзе, сообщает Итерфакс.

«Мы подготовили бюджет с учётом того, что когда Великобритания покинет ЕС, сократится его доходная часть. Общий эффект выхода Великобритании составит примерно 50-60 миллиардов евро, тогда как общий бюджет на семь лет составляет 1080 миллиардов», — сказал Луото на семинаре, посвященном отношениям ЕС и России.

По его словам, общий эффект будет не слишком значительным в сравнении с величиной экономики Великобритании.

«Предлагаемый объем бюджета на 2021-2027 годы примерно тот же, что и на предыдущие семь лет, даже предполагается незначительное увеличение, можно сказать, что мы справляемся с выходом Великобритании. Однако все зависит от отношений в будущем и того, какое торговое соглашение будет заключено», — добавил заместитель госсекретаря.

По его словам, информация о том, что по итогам последних выборов консерваторы получают абсолютное большинство в Великобритании, вызвала в Евросоюзе облегчение.

«Наконец-то мы понимаем, куда движемся, что Brexit состоится в конце января следующего года, что не будет дальнейших переговоров по отсрочке», — сказал Луото.

Он отметил, что в ходе председательства Финляндии в ЕС началась подготовку к переговорам, которые начнутся в начале следующего года, предположительно 1 февраля, о будущем отношений Великобритании и ЕС.

«Несмотря на выход Великобритании, мы понимаем, что существует необходимость сохранить очень близкие отношения, в том числе в торговле, вопросах безопасности и обороны, соблюдения прав граждан как Великобритании, так и ЕС», — сказал он.

Досрочные парламентские выборы состоялись 12 декабря в Великобритании. Окончательные результаты выборов, опубликованные вечером 13 декабря, показывают, что консерваторы получили 365 мест (на 57 больше, чем было), а финишировавшие на втором месте лейбористы — только 203 места (на 59 меньше, чем на предыдущих выборах).

Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что убедительная победа консерваторов на выборах ясно показала, что британцы выступают за Brexit, и теперь необходимо завершить этот процесс.