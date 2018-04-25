default image
Г.Науседа еще раз призвал Латвию и Эстонию не покупать электроэнергию с БелАЭС

Подробнее...
default image
Страны Балтии и Польша вместе создают систему обороны

Подробнее...
default image
Акция «Принеси домой Рождество». Жителям бесплатно раздадут еловые ветки

Подробнее...
default image
Названы самые популярные у туристов достопримечательности 2019 года

Подробнее...
default image
М. Залаторюс: попросим президента наложить вето на повышение налога на прибыль банков

Подробнее...
default image
Бюджет ЕС потеряет от Brexit до 60 млрд евро

Подробнее...
default image
Рождественские городки Вильнюса – полный магии праздник в самом сердце города

Подробнее...
default image
Новое правительство Финляндии получило вотум доверия парламента

Подробнее...
default image
Сейм Литвы: налог на прибыль банков с 2020 года составит 20%

Подробнее...
default image
Меркель приглашает на работу в Германию

Подробнее...
default image
Пособия на детей в Литве с января увеличиваются с 60 евро до 100 евро

Подробнее...
default image
Налог на автомобильные выхлопы будет введен в Литве с июля следующего года

Подробнее...
default image
Джонсон провел первые назначения после выборов

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: у президента нет оснований ветировать бюджет

Подробнее...
default image
В Клайпеду пришел новый груз СПГ от российской компании "Новатэк"

Подробнее...
default image
В Украине введут электронные паспорта в смартфоне

Подробнее...
default image
ГИК утвердит границы округов: в Литве остается 70, у зарубежных литовцев будет свой

Подробнее...
default image
Суд решит, продлить ли арест А. Палецкису

Подробнее...
default image
Г.Науседа хочет назначить главой Верховного суда С.Руденайте

Подробнее...
default image
В Германии с гололедом будут бороться с помощью огуречного рассола

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Бюджет ЕС потеряет от Brexit до 60 млрд евро

  • Фото из открытых источников

Потери европейского бюджета в связи с выходом Великобритании из Европейского союза составят 50-60 млрд евро, сообщил Яри Луото, заместитель госсекретаря по делам ЕС в Финляндии, председательствующей в союзе, сообщает Итерфакс.

«Мы подготовили бюджет с учётом того, что когда Великобритания покинет ЕС, сократится его доходная часть. Общий эффект выхода Великобритании составит примерно 50-60 миллиардов евро, тогда как общий бюджет на семь лет составляет 1080 миллиардов», — сказал Луото на семинаре, посвященном отношениям ЕС и России.

По его словам, общий эффект будет не слишком значительным в сравнении с величиной экономики Великобритании.

«Предлагаемый объем бюджета на 2021-2027 годы примерно тот же, что и на предыдущие семь лет, даже предполагается незначительное увеличение, можно сказать, что мы справляемся с выходом Великобритании. Однако все зависит от отношений в будущем и того, какое торговое соглашение будет заключено», — добавил заместитель госсекретаря.

По его словам, информация о том, что по итогам последних выборов консерваторы получают абсолютное большинство в Великобритании, вызвала в Евросоюзе облегчение.

«Наконец-то мы понимаем, куда движемся, что Brexit состоится в конце января следующего года, что не будет дальнейших переговоров по отсрочке», — сказал Луото.

Он отметил, что в ходе председательства Финляндии в ЕС началась подготовку к переговорам, которые начнутся в начале следующего года, предположительно 1 февраля, о будущем отношений Великобритании и ЕС.

«Несмотря на выход Великобритании, мы понимаем, что существует необходимость сохранить очень близкие отношения, в том числе в торговле, вопросах безопасности и обороны, соблюдения прав граждан как Великобритании, так и ЕС», — сказал он.

Досрочные парламентские выборы состоялись 12 декабря в Великобритании. Окончательные результаты выборов, опубликованные вечером 13 декабря, показывают, что консерваторы получили 365 мест (на 57 больше, чем было), а финишировавшие на втором месте лейбористы — только 203 места (на 59 меньше, чем на предыдущих выборах).

Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что убедительная победа консерваторов на выборах ясно показала, что британцы выступают за Brexit, и теперь необходимо завершить этот процесс.

Оставьте свой комментарий

avatar
600