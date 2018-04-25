М. Залаторюс: попросим президента наложить вето на повышение налога на прибыль банков

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После того, как сейм Литвы решил повысить на 5 проц. пунктов налог на прибыль банков и кредитных уний, президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс заявил, что ассоциация попросит президента Гитанаса Науседу наложить вето на закон.

По его словам, повышенный налог на прибыль, применяемый исключительно только для банков, нарушает Конституцию.

«По мнению юристов, с которыми довелось консультироваться, этот закон нарушает 29-ую статью Конституции, которая говорит о равенстве перед законом всех лиц», – сказал BNS М. Залаторюс.

«Мы действительно будем придерживаться ценностной позиции и обратимся к главе государства с просьбой к нему рассмотреть и, скорее всего, наложить вето на такой закон», – добавил он.

Во вторник сейм решил повысить налогообложение прибыли банков и кредитных кооперативов с января 2020 года в Литве на пять процентных пунктов – с 15% до 20%.

Превышающий 20% тариф налога будет применяться к прибыли более 2 млн евро. Сейчас налог на прибыль юридических лиц, включая банки, составляет 15%.

Министр финансов Вилюс Шапока говорит, что повышение тарифа налога на прибыль банков до 20% позволит дополнительно собрать в бюджет около 20 млн евро доходов.

Ранее правящие предлагали обложить налогом активы банков, превышающие 2 млн евро, однако нанятые эксперты раскритиковали предложение и от этой идеи пришлось отказаться.

В прошлом году банки Литвы вместе взятые заработали 334,5 млн евро неконсолидированной чистой прибыли.