Бывшего психолога Центра регистрации беженцев подозревают в сексуальном насилии

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Работавшего психологом Мядининкского центра регистрации иностранцев подозревают в сексуальном насилии над нелегальными мигрантами.

В опубликованном во вторник отчете руководителя Центра по борьбе с торговлей людьми (ЦБТЛ) Кристины Мишинене говорится, что Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа начал досудебное расследование возможного длительного сексуального насилия над группой иностранцев, размещенных в одном из центров регистрации иностранцев..

«Мы подтверждаем, что такое досудебное расследование проводится, чтобы не навредить следствию, более подробная информация не предоставляется», — сообщила BNS Юлия Саморовская, представитель по связям с общественностью Полиции Вильнюсского округа.

Представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) по связям с общественностью Гедрюс Мишутис сообщил BNS, что мужчина был уволен в апреле.

«Его уволили в тот же день, когда выяснились обстоятельства, он не был должностным лицом, а сотрудником, который проработал всего две недели по трудовому соглашению», — сказал Мишутис BNS.

По словам Мишутиса, психолог две недели проработал в Мядининкском центре, на день увольнения был сотрудником СОГГЛ, пришел на работу из Красного Креста.

Согласно отчету Мишинене, потерпевшие утверждают, что насилие имело место как в их жилом помещении, так и в консультационной комнате.

«Он сказал мне, что может указать мне вернуться домой, или он может помочь мне остаться, поэтому я должен подчиняться ему», — приводятся слова юноши.

«Я думал, что он серьезный пограничник, он вел себя аналогичным образом, я не говорил по-английски, не мог понять, какую должность он занимает, боялся сопротивляться ему, он обещал оформить мои документы «как надо», — сказал он.

В прошлом году в Литву нелегально из Беларуси попали почти 4,2 тыс. мигрантов.

Западные страны обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией.

Мигрантов, прибывших в Литву, сначала срочно размещали в разных частях Литвы, а затем переводили в пять существующих центров регистрации иностранцев. Там все еще живут 2797 мигрантов.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено