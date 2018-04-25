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Бывший советник Дали Грибаускайте Д.Ульбинате будет баллотироваться в сейм

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Бывший советник экс-президента Литвы Дали Грибаускайте Дайва Ульбинайте в четверг сообщила, что будет самостоятельно баллотироваться в сейм на предстоящих парламентских выборах. 

Об этом Д. Ульбинайте сообщила в своем профиле в социальной сети «Фейсбук», за место в парламенте он поборется в Дзукийском одномандатном округе. 

«Проводя все больше времени с людьми моего края, я вижу, что частная деятельность может подождать, мои знания, идеи и опыт сейчас нужнее здесь и могут послужить Дзукии и всему государству, поскольку для стабилизации жизни требуются быстрые и действенные решения», – написала бывший советник президента. 

«Мы вступили в сложный период: кризис здравоохранения сменяется социально-экономическим, затем, скорее всего, последует долговая горячка, а затем потянутся и застаревшие проблемы, не получившие политической воли», – добавила она.

BNS пока не удалось связаться с Д. Ульбинайте, которая в последнее время оказывала консультационные услуги.  

С 2009 года она была советником Д. Грибаускайте, в этот период она временно отстранялась от должности, когда суды рассматривали дело о разглашении гостайны. Д. Ульбинайте была оправдана по этому делу. 

  • Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis
  • Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

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