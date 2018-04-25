Акция в Старом городе Вильнюса «Поддержи своих»

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Стортовала акция поддержки Старого города столицы «Поддержи своих».

В 14 ресторанах и кафе Вильнюса 60 манекенов, одетых в модные дизайнерские одежды от бутиков Старого города.