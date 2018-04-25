default image
Кабмин Литвы разрешил более массовые мероприятия

Подробнее...
default image
ВОЗ: иммунитет к COVID-19 может длиться от 6 до 12 месяцев

Подробнее...
default image
В группу риска коронавируса войдут люди 65 лет и старше

Подробнее...
default image
Китай поддерживает расследование причин пандемии на базе ВОЗ

Подробнее...
default image
Возобновлено авиасообщение между Литвой и еще шестью странами

Подробнее...
default image
После акции протеста за права темнокожих в Вильнюсе начато досудебное расследование

Подробнее...
default image
Еврокомиссия на этой неделе обнародует рекомендацию по открытию внешних границ с 1 июля

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис призывает страны Балтии договориться не покупать электричество с БелАЭС

Подробнее...
default image
Столтенберг предостерег НАТО от сокращения расходов на оборону из-за кризиса

Подробнее...
default image
C 17 июня Кабмин Литвы отзывает карантин – остается в силе экстремальная ситуация

Подробнее...
default image
Миру предрекли крупнейший за 50 лет продовольственный кризис

Подробнее...
default image
Минэкономики предлагает туристам компенсировать каждую третью ночевку в Литве

Подробнее...
default image
В. Суткус уходит с должности главы Конфедерации бизнеса Литвы, его сменит А. Романовскис

Подробнее...
default image
Лидеры шести стран ЕС призвали улучшить подготовку для борьбы с будущими пандемиями

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает выделить понесшим убытки из-за кризиса СМИ 6 млн евро

Подробнее...
default image
Глава Keliauk Lietuvoje предлагает ознакомиться с интерактивной "картой холодного борща"

Подробнее...
default image
Трамп выделит $2,96 млрд на помощь бездомным и тем, кто может лишиться дома из-за пандемии

Подробнее...
default image
В странах Балтии пандемия обуздана, беспокоят соседние страны

Подробнее...
default image
В Вильнюсе коронавирус подтвережден у почтальона

Подробнее...
default image
СМИ: Германия резко критикует предложение санкций США в отношении «Северного потока-2»

Подробнее...
default image
Правительство Литвы примет решение, отменить карантин или оставить

Подробнее...
default image
За сутки подтверждено шесть новых случаев коронавируса, общее число – 1733

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: госдолг будет расти, но без последствий

Подробнее...
default image
МИД Польши запустил акцию по привлечению иностранных туристов

Подробнее...
default image
Европейцы скупают велосипеды

Подробнее...
default image
Таможенники Литвы задержали контрафактных сигарет более чем на 800 тыс. евро

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: мы не будем выворачивать руки соседей

Подробнее...
default image
Италия и Греция заключили историческое соглашение о морских границах

Подробнее...
default image
А. Сабонис еще год будет возглавлять Литовскую федерацию баскетбола

Подробнее...
default image
Ж.Вайчюнас: Латвия и Эстония не заявляли, что будут покупать у БелАЭС

Подробнее...
default image
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Подробнее...
default image
Нефть из США по железной дороге идет из Клайпеды в Беларусь

Подробнее...
default image
Г. Науседа высказал вице-главе ЕК критику Литвы в адрес многолетнего бюджета

Подробнее...
default image
Карантин спас более 3 млн европейцев - ученые

Подробнее...
default image
Из-за перебоев в региональном снабжении Литва сама производит большую часть электричества

Подробнее...
Встреча Саулюса Сквярнялиса и Матеуша Моравецкого в Вильнюсе
Границу Литвы с Польшей планируется открыть в пятницу –С.Сквярнялис

Подробнее...
default image
Экономика США официально вступила в рецессию из-за пандемии COVID-19

Подробнее...
default image
По миру распространяется шесть разновидностей коронавируса SARS-CoV - ученые

Подробнее...
default image
Сейм одобрил предложение президента о дополнительной выплате на детей

Подробнее...
default image
Около половины европейцев этим летом останутся дома или на дачах

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

C 17 июня Кабмин Литвы отзывает карантин – остается в силе экстремальная ситуация

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Кабмин Литвы в среду принял решение, с 17 июня отменить карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, остается в силе экстремальная ситуация. 

Такое решение было принято, поскольку с конца апреля в стране фиксируется тенденция снижения заражения COVID-19.

«С учетом постепенно улучшения эпидемической ситуации с COVID-19 как в Литве, так и в государствах Европы, мы предлагаем с 17 июня отменить карантин на всей территории Литовской Республики», – сказал представивший постановление министр здравоохранения Аурелиюс Вярига. 

Карантин в Литве был введен 16 марта, последний раз он продлевался до 16 июня. 

На заседании в среду А. Вярига отметил, что число выявляемых случаев заболевания коронавирусом сокращаются с конца апреля, особенно ситуация улучшилась в последнюю неделю мая, а в последнее время ни одного случая заболевания COVID-19 не фиксировалось в 41-ом из 660 самоуправлений Литвы.  

В среду правительство также изменило постановление об экстремальной ситуации на госуровне, которая была объявлена в Литве 26 февраля. 

В это постановление перенесены положения о прибытии иностранцев в страну, предоставлении услуг, торговли, организации работы учреждений общественного питания, отдыха, культуры, развлечений, спорта, организации мероприятий. 

В постановление внесено, что иностранцам разрешается прибывать в Литву из Европейских государств, в которых за последние 14 дней количество заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей не превышает 25 случаев. Список таких государств публикуется каждый понедельник. 

В новейший список стран, из которых разрешено прибытие иностранцев,  публикуемый Министерством здравоохранения, в данный момент внесены 28 государств. При прибытии из 26 стран, как гражданам Литвы, так и иностранцам, требуется изоляция. 

Пока в Литву запрещается приезд иностранцев из Швеции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Португалии,  а для прибывающих из Бельгии и Ирландии требуется 14-дневная изоляция.  

Деятельность предприятий торговли, услуг, развлечений и отдыха, общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, игровых домов должна осуществляться при соблюдении безопасной дистанции согласно условиям управления потоками людей, установленным главой по вопросам управления экстремальными ситуациями государственного уровня. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.