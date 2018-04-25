Миру предрекли крупнейший за 50 лет продовольственный кризис

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир находится на грани крупнейшего за последние 50 лет продовольственного кризиса. Об этом сообщает The Guardian.

Гутерреш призвал правительства всех стран мира принять срочные меры для предотвращения пагубных последствий пандемии коронавируса и обеспечения продовольственной безопасности. По его словам, вполне возможно, что в скором времени бедные люди не смогут позволить себе даже основных продуктов питания.

«Если не будут приняты срочные меры, то все с большей вероятностью наступит глобальный продовольственный кризис, последствия которого на себе испытают сотни миллионов детей и взрослых», — заявил глава ООН.

По его подсчетам, около 50 миллионов человек в этом году могут попасть в категорию «крайне бедные» из-за рецессии мировой экономики вследствие эпидемии. При этом генсек подчеркнул, что с наиболее серьезными последствиями столкнутся дети, так как из-за неправильного питания в раннем возрасте на протяжении всей жизни могут возникать различные осложнения.