Царь горох

Салат с молодым горошком

Молодой горошек или ростки гороха (нута) — 100 г, редис — 100 г, огурцы — 2 шт., авокадо — 1 шт., морковь — 1 шт., лимоны — 1/2 шт.

Авокадо очистить, удалить косточку, мякоть измельчить блендером в однородную массу. Перемешать с соком половины лимона. Редис нарезать кружками, огурцы — ломтиками, морковь — тонкой соломкой. В порционные салатницы выложить слоями: соус из авокадо, ломтики овощей, ростки гороха. Специи и соль — по желанию.

Зеленый салат из спаржи с горошком

Горошек зеленый — 200 г, спаржа — 500 г, кабачки (молодые) — 4 шт., руккола — пучок, сок лимона — 1 ст. л., горчица — 1 ч. л., уксус бальзамический — 2 ст. л., масло оливковое, соль, перец черный молотый.

Обрезать жесткие кончики со стеблей спаржи, отварить в кипящей подсоленной воде 2 минуты, затем опустить в ледяную воду на несколько секунд. Кабачки нарезать кружками, ненадолго опустить в подсоленный кипяток. Точно так же поступить с зеленым горошком (если он замороженный). Смешать спаржу, кабачки, горошек, рукколу. Для заправки перемешать масло, уксус, сок лимона, горчицу, соль, перец. Полить салат.

Свинина с овощами в горшочках

Горошек зеленый — 150 г, шейка свиная — 600 г, морковь — 4 шт., перец болгарский — 2 шт., картофель — 4 шт., лук репчатый — 2 шт., помидоры — 4 шт., чеснок — 6 зубчиков, паста томатная — 3 ст. л., бульон овощной — 100 мл, зелень — пучок, соль, смесь перцев свежемолотая.

Мясо нарезать, посыпать смесью перцев. Обжарить на масле с двух сторон. Разложить по горшочкам, посолить. Туда же выложить горошек и порезанный картофель. Поджарить лук и болгарский перец. Отправить в горшочки. Помидоры и морковь измельчить, тоже положить в каждый горшочек. Влить бульон с томатной пастой, накрыть крышкой и поставить в неразогретую духовку. Запекать 30 минут при 200 °С, затем 1 час 10 минут при 180 °С. За 10 минут до готовности положить в каждый горшочек по раздавленному зубчику чеснока.

Фалафель

Нут — 250 г, чеснок — 4 зубчика, лук репчатый — 1 шт., петрушка — пучок, кинза — пучок, масло растительное, кумин, соль, перец черный молотый, перец красный молотый.

Нут замочить на ночь в подсоленной воде, затем измельчить в блендере. Положить мелко нарезанную зелень петрушки и кинзы, луковицу, чеснок. Соль, черный и красный перцы, кумин добавить по вкусу. Хорошо перемешать и из полученной массы скатать шарики размером с грецкий орех. Жарить во фритюре до золотисто-коричневого цвета (или на сковороде с большим количеством масла). Подавать можно с зеленым салатом, помидорами, питой или лавашом.

Картофельные котлеты с горошком

Горох консервированный — 150 г, мука пшеничная — 70 г, картофель — 4 шт., ветчина — 200 г, лук репчатый — 1 шт., сыр — 100 г, масло растительное, соль, перец черный молотый.

Картофель сварить и размять толкушкой в пюре. Горошек промыть водой. Ветчину нарезать кубиками. Измельченный лук обжарить на масле. Смешать картофель, горох, ветчину, лук и тертый сыр. Посолить, поперчить. Сформировать из полученного фарша котлетки, обвалять в муке и обжаривать на растительном масле с двух сторон до образования румяной корочки. Подавать к столу.

Гороховые зразы

Горох — 2 стакана, крупа манная — 4 ст. л., яйца — 2 шт., сухари панировочные — 5 ст. л., лук репчатый — 1 шт., масло растительное, соль, перец черный молотый.

Горох замочить на ночь в воде, затем воду слить и горох промыть. Снова залить водой и варить в кастрюле с открытой крышкой до готовности (примерно 1 час). Воду слить. Горох протереть через сито. Вымешать со сваренной манкой. Добавить поджаренный на масле лук. Смесь пропустить через мясорубку. Добавить яйца, посолить, поперчить по вкусу. Из смеси сформировать котлетки, обвалять в сухарях и обжаривать до золотистого цвета на растительном масле. Подавать можно с картофельным пюре или рисом.

Суп из молодого гороха

Горох — 100 г, морковь — 1 шт., молоко — 200 мл, сельдерей — 1 стебель, лук репчатый — 1 шт., лимоны — 1 шт., бекон — 100 г, палочки хлебные — несколько штук, масло оливковое, соль, перец черный молотый.

Из лимона выжать сок. В блендер положить горошек, треть мелко порезанной моркови, нарезанный стебель сельдерея, половину измельченной луковицы, немного оливкового масла, сок лимона, добавить кипяток (200 мл) и молоко. Перемалывать все до однородного состояния не меньше 2 минут. По вкусу добавить соль и перец. Перемолоть еще раз. Хлебную палочку завернуть в бекон (можно заменить ветчиной). Суп разлить по тарелкам, поперек положить палочку с беконом. Горошек можно использовать свежемороженый, разморозив его до комнатной температуры.

Зеленая шакшука со шпинатом и молодым горошком

Яйца — 4 шт., шпинат свежий — 100 г, горошек стручковый (замороженный) — 100 г, лук репчатый — 1/2 шт., чеснок — 1 зубчик, масло сливочное — 30 г, сливки 25 %-ные — 1 ст. л., сыр рассольный — 50 г, перец острый — 1 шт., мускатный орех — щепотка, соль.

Лук и чеснок измельчить и обжарить на сковороде со сливочным маслом. Добавить шпинат и горошек. Как только зелень размягчится, влить сливки, посолить, добавить мускатный орех и потушить 3-5 минут. В зеленой массе сделать 4 углубления и вбить туда яйца. Посыпать нарезанным сыром. Накрыть крышкой и довести до готовности. Перед подачей украсить кольцами острого перца.