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Общество

Срок задержания А. Палецкиса еще продлен

Фото facebook.com

Во вторник Каунасский окружной суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и еще на два месяца продлил арест Альгирдаса Палецкиса.

Прокурор Вильма Видугирене просила продлить срок содержания под стражей еще на три месяца, но суд предоставил более короткий срок.

Изучив заявление прокурора и материалы, собранные в ходе предварительного следствия, суд констатировал, что основания для ареста, изложенные в УПК, сохранились.

«Однако, принимая во внимание доводы подозреваемого и защиты, возможный ход предварительного следствия и длительность его содержания под стражей, суд установил, что срок предварительного заключения, запрошенный прокурором, слишком велик, поэтому продлил срок содержания под стражей на два месяца», констатировал суд.

Напомним, что в связи с истечением последнего срока ареста Генпрокуратура Литвы просила продлить задержание подозреваемого в шпионаже Альгирдаса Палецкиса еще на три месяца.

«Уже есть обращение в суд с просьбой продлить меру пресечения – арест, однако более детальная информация не предоставляется, чтобы не навредить расследованию», – сказала BNS пресс-атташе Генпрокуратуры Э. Мартинонене.

Генпрокуратура не раскрывала, на какой срок просила продлить задержание, однако адвокат А. Палецкиса Альгис Петрулис сообщил BNS, что его клиента просили содержать под стражей еще три месяца.

А. Палецкис находится в заключении уже год – с октября 2018 года, каждый раз срок его задержания продлевается.

Прокуроры утверждают, что, находясь на свободе, А. Палецкис может сбежать из Литвы. Его адвокат отметает такие подозрения. По словам адвоката, у его подзащитного есть проблемы со здоровьем, в августе-сентябре он находился в больнице.

Как отметил А. Петрулис, по литовскому законодательству суд должен отпустить подозреваемого, если стороне обвинения не удастся собрать факты, подтверждающие его вину. Однако, по мнению адвоката, в случае Палецкиса рассчитывать на его освобождение не стоит.

«Если федеральная прокуратура признает, что человека просто так держала больше года, сами знаете, чисто политически им невыгодно. Во всех вариантах, я думаю, что материал попадет в суд», – сказал он в интервью Sputnik Литва.

По словам адвоката, суд имеет право держать человека в заключении 18 месяцев.

«У нас человек виновен в том, что он предположительно может иметь связи с русскими… Пока единственное обвинение в его адрес, что он общался с русскими», – заметил адвокат.

Петрулис отметил, что Совет по правам человека не будет углубляться в ход следствия, поэтому не стоит надеяться на то, что обращение в эту структуру что-либо изменило бы.

Напомним, что Альгирдас Палецкис является подозреваемым в деле о шпионаже, в котором неназванная «сеть лиц» подозревается в незаконном сборе информации в пользу России о должностных лицах и судьях, расследовавших дело о событиях 13 января 1991 года, и прочей информации. 

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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