Спорт: только факты

Отличный результат на этапах Кубка мира по плаванию показал пловец Данас Рапшис. В Будапеште спортсмен завоевал три медали: 2 золотые и серебряную. Рапшис одержал победу в первый же день, выиграв финал на дистанции 400 метров вольным стилем со временем 3.49,09. Уже на следующий день Данас вышел на старт 200-метровки комплексным плаванием. Рапшис своим коронным стилем — кролем сумел прорваться на вторую строчку, завоевав серебро. После победы на дистанции 400 метров кролем и на 200-метровке комплексным плаванием Данас был настроен еще на одну медаль в столице Венгрии. И литовский пловец ее добыл на дистанции 200 метров вольным стилем. На следующем этапе в Берлине Рапшис продолжил собирать медали и повторил успех. В Германии Рапшис выиграл два золота и одно серебро. На 200-метровке кролем в Кубке мира литовский спортсмен одерживает победу четвертый этап подряд.

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На чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком городе Штутгарте завершилась квалификация, по итогам которой литовский гимнаст Роберт Творогал оформил олимпийскую лицензию. По сумме упражнений в квалификации он заработал 81,540 балла, заняв 29-е итоговое место. В финал, куда были отобраны 24 лучших гимнаста, он не пробился, но все равно получил олимпийскую лицензию, став 19-м литовским спортсменом, который примет участие в Олимпийских играх 2020 в Токио. Эта Олимпиада станет для Роберта второй. На предыдущих Играх-2016 в Рио он занял 42-е место в многоборье.

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Фото BFL/Андрюс Уфартас

Бывший наставник сборной Литвы по баскетболу Кястутис Кемзура назначен временно исполняющим обязанности главного тренера греческого «Олимпиакоса». У тренера клуба Дэвида Блатта диагностировали рассеянный склероз. Блатт объявил о своей болезни, пообещав продолжить работу и найти способ адаптироваться к новым трудностям. Кемзура будет руководить «Олимпиакосом» как минимум в двух предстоящих матчах. Ранее 49-летний литовский специалист занимал пост ассистента Блатта. До этого они вместе работали в турецкой «Дарюшшафаке». Как главный тренер Кемзура успел поработать с подмосковными «Химками» (2007/2008), краснодарским «Локомотивом-Кубань» (2009/2010), польским «Ассеко Проком» (2012/2013), чешским «Нимбурком» (2013/2015), а также со сборными Литвы и Латвии.

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В сентябре Литовская федерация баскетбола (ЛФБ) предложила Казису Максвитису взять на себя обязанности главного тренера мужской сборной Литвы и заменить на этом посту ушедшего в отставку Дайнюса Адомайтиса. Проблема заключалась в том, что перспективный специалист был связан контрактом с клубом ПАРМА в городе Перми. Поначалу казалось, что стороны найдут взаимовыгодное решение и у Максвитиса появится возможность совмещать посты. Однако спустя месяц переговоров выяснилось, что литовский тренер остается в российском клубе, и вопрос со сборной закрыт.

Подготовлено по сообщениям СМИ