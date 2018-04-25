Цель социал-демократов – формирование лево-центристской коалиции — Г. Палуцкас

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Целью Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) после выборов в сейм является формирование лево-центристской коалиции, заявил председатель партии Гинтаутас Палуцкас.

«Наша цель – сформировать лево-центристскую коалицию. Это наша обязанность», – заявил во вторник журналистам политик, пришедший на досрочное голосование в Вильнюсе, на площади Лукишкес.

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Чтобы проголосовать, вместе с другими избирателями он стоял в очереди, протянувшейся через всю площадь.

Г. Палуцкас сказал, что не может назвать возможных партнеров по коалиции, поскольку не знает того, получат ли в сейме будущего созыва мандаты либералы, Партия труда, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей.

В ответ на вопрос о том, смог ли бы он работать в коалиции с правящим Союзом «крестьян» и «зеленых», политик сказал, что лидер этой партии Рамунас Карбаускис, прежде всего, должен принести извинения избирателям за ложь о других партиях.

По словам лидера находящихся ныне в оппозиции социал-демократов, на этих выбора важнейшей целью является улучшение результата 2016 года. Тогда ЛСДП получила 17 мандатов.

Эту предвыборную кампанию он назвал порочной и вредящей демократии, поскольку у избирателей не было возможности увидеть кандидатов, а у кандидатов не было возможности показать себя, что обусловлено правовым регулированием, которое «перегнуло палку».

«Прежде всего, это вина традиционных партий, считалось, что так мы защитимся и защитим политическую систему от новообразований, малых, фрагментарных партий. Но сейчас, когда видишь эту агитационную кампанию, где все совершенно одинаковые, я не знаю, как люди будут выбирать. Это вредоносно для демократической системы выборов», – отметил он.

Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября, в понедельник началось досрочное голосование.