И. Шимоните не исключает возможности создания правительства меньшинства

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Лидер избирательного списка партии консерваторов Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛХД) Ингрида Шимоните не исключает возможности сформирования после выборов правительства меньшинства.

Она говорит, что в таком правительстве можно было бы работать и с левой Литовской социал-демократической партией (ЛСДП).

«На мой взгляд, по многим вопросам мы могли бы договориться. Обязательно ли это должна быть коалиция? Возможно, в Литве, например, можно было бы попробовать более успешный вариант правительства меньшинства. Думаю (…), когда мы будем видеть арифметику, мы сможем это обсудить», — сказала И. Шимоните журналистам во вторник, когда пришла досрочно проголосовать на Лукишкской площади в Вильнюсе.

По словам представителя консерваторов, позиции ее партии по ценностным вопросам несовместимы только с партиями, которые поддерживают белорусский режим или проект Белорусской АЭС (БелАЭС).

Она не назвала конкретные партии, но подчеркнула, что Литовский союз «крестьян» и «зеленых» сам заявил, что не сможет работать с консерваторами.

Выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября, с понедельника по четверг проводится досрочное голосование.