Центральная избирательная комиссия не допустила к участию в муниципальных выборах более 500 кандидатов

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Более 500 человек, претендовавших на участие в муниципальных выборах в Литве в качестве кандидатов в органы местной власти и мэры городов и районов, не смогут это сделать, потому что их документы не принял ЦИК Литвы.

«Отказано в занесении в список кандидатов тем претендентам, которые нарушили процедуры подачи документов», — сказала во вторник журналистам председатель комиссии Йоланта Петкявичене.