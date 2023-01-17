Центральная избирательная комиссия не допустила к участию в муниципальных выборах более 500 кандидатов

Более 500 человек, претендовавших на участие в муниципальных выборах в Литве в качестве кандидатов в органы местной власти и мэры городов и районов, не смогут это сделать, потому что их документы не принял ЦИК Литвы.
«Отказано в занесении в список кандидатов тем претендентам, которые нарушили процедуры подачи документов», — сказала во вторник журналистам председатель комиссии Йоланта Петкявичене.
По ее словам, претенденты не заполнили или заполнили не полностью, что тоже считается нарушением, анкету с биографией, не представили фотографию установленной формы, не смогли декларировать место жительства в пределах муниципалитетов, где намеревались баллотироваться, не внесли денежный залог.
Всего в списках претендентов на участие в выборах в качестве кандидатов находилось более 14 тыс. человек. Муниципальные выборы состоятся 5 марта текущего года.