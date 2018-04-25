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Центробанк Литвы предоставил лицензию денежного учреждения Opal Transfer EU

Фото pixabay.com

Правление Банка Литвы (БЛ, Центробанка) выдало лицензию денежного учреждения компании британского капитала Opal Transfer EU. 

Обладая лицензией, она сможет предоставлять своим клиентам услуги выпуска крипто-валют, их выкупа и определенные платежные операции, сообщил БЛ. 

Opal Transfer EU будет стремиться облегчить расчеты с помощью мобильных технологий для физических лиц и компаний, для которых актуальны интернет-платежи, расчеты за товары и услуги, использование услуг банкоматов. Ее целевой рынок – Литва и другие страны ЕС.

По данным литовского Реестрового центра, Opal Transfer EU была зарегистрирована в феврале этого года,  ее единственным акционером является британская Opal Transfer Holdings Limited. Уставный капитал Opal Transfer EU составляет 510 тыс. евро.

BNS
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