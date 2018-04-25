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TOP,Новости,Сеньорам,Экономика

Предложенное повышение пенсий обойдется государству дополнительно в 65 млн евро

Фото из открытых источников

Предложенное президентом Литвы Гитанасом Науседой ускоренное повышение пенсий обойдется государству в течение двух ближайших лет дополнительно примерно в 65 млн евро. Ускоренное индексирование финансируемой из государственного бюджета базовой пенсии в следующем году потребует примерно 31,8 млн евро, а в 2021 году – еще 33,2 млн евро.

Зарегистрированные президентским ведомством в сейме поправки к Закону о пенсиях социального страхования предусматривают, что в следующем году коэффициент индексирования дополнительно повышается на 1,83 проц. пункта, а в 2021 году – на 1,91 пункта. Также предлагается обязать правительство, чтобы оно к 1 июня 2020 года предложило, как усовершенствовать индексирование, которое должно распространяться и на базовую, и на индивидуальная часть пенсий.

В соответствии с нынешним порядком, с начала следующего года пенсии должны индексироваться с применением коэффициента 1,0811. Благодаря этому пенсия по старости должна увеличиться на 8,11% примерно до 374 евро, а средняя пенсия с обязательным стажем – до 395 евро. На сколько увеличатся пенсии, если будут приняты президентские поправки, не указано.

Изыскать средства на ускоренное повышение пенсий Г. Науседа предлагает за счет снижения льготы на дизельное топливо для земледельцев, а также повышения не связанных с трудовыми доходами тарифов подоходного налога. Предусматривающие это поправки к законам Об акцизах и О подоходном налоге тоже зарегистрированы в сейме.

Акциз на солярку для фермеров предлагается повысить с 56 евро до 146 евро за 1 тыс. литров. Это позволило бы дополнительно собрать в госбюджет в 2020 году 17 млн евро доходов.

В поправках к Закону о подоходном налоге предлагается повысить с 15% до 20% тариф налога на получаемые жителями дивиденды (для юридических лиц тариф налога остается 15%), а также на другие не связанные с трудовыми отношениями доходы. Тариф для облагающихся налогом доходов от индивидуальной деятельности, которые в год превышают 35 тыс. евро и которые сейчас облагаются налогом с тарифом 15%, предлагается постепенно повышать до 20%, и тариф 20% будет применяться к доходам, достигающим 45 тыс. евро в год.

Подсчитано, что благодаря предложенным изменениям по подоходному налогу государственный и муниципальные бюджеты в 2020 году получат 28 млн евро дополнительных доходов, а в 2021 году  – 40 млн евро дополнительных доходов.

BNS
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