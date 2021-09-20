Цены на газ вынуждают Achema остановить половину мощностей по производству аммиака

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Крупнейший потребитель газа в Литве — йонавский завод азотных удобрений Achema из-за сильного роста цен на газ на рынке вынужден сокращать производство – после проведенного летом ежегодного ремонта не работает один из двух аммиачных цехов.

Генеральный директор Achema Рамунас Миляускас сказал BNS, что из-за рекордно высоких цен на газ производители азотных удобрений во всем мире сталкиваются с серьезными вызовами.

«Achema внимательно взвешивает возможности дальнейшей деятельности и корректирует производственную корзинку своих продуктов. Из-за сложившихся в настоящее время непростых условий на рынке было принято решение после завершения планового ремонта временно не запускать один из аммиачных цехов», – сказал Р. Миляускас для комментария BNS.