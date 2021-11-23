Цены на пшеницу обновили исторический максимум

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На бирже Euronext цена декабрьских фьючерсов на пшеницу выросла в ходе торгов в понедельник, 22 ноября, на 2,8% до 308 евро ($347) за тонну, что является историческим максимумом для этой биржи. Об этом пишет агентство Reuters.

Отмечается, что мартовской фьючерс, как контракт, наиболее активно торгуемый на Euronext, вырос в цене до рекордных 305 евро.

Рост цены на пшеницу связан с опасениями трейдеров относительно сокращения предстоящих поставок из Австралии и России.

Падение поставок из Австралии вызвано периодом затяжных дождей, что повлияло на качество зерна.

Кроме того, трейдеры ожидают сокращения поставок пшеницы на зарубежные рынки из России. Правительство РФ рассматривает возможность сокращения экспортных квот как мера по сдерживанию инфляции.

По данным аналитического агентства Agritel, с середины февраля 2022 года по конец июня Россия намерена ограничить экспорт пшеницы до 31 млн тонн в текущем маркетинговом году. На сегодняшний день Россия уже экспортировала 16,55 млн. тонн.