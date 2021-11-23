Статистика COVID-19: 1839 новых случаев, 18 смертей, 1-ую прививку 2,2 тыс. человек

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1839 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

14 умерших человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2170 человек, полную схему прививки завершили 14 тыс. 32 человека.

В больницах сейчас проходят лечение 1511 пациентов с COVID-19 — примерно на полсотни меньше, чем сутки назад, 137 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 13,6 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 9,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей еще снизился и составил 976,4 случая. Этот показатель сокращается третью неделю. Доля положительных ответов на тесты также снизилась до 9,9%.