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Глава Сейма Литвы едет в Париж по случаю 100-летия установления дипотношений

Nuotrauka Jüri Ratas/ twitter.com

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен во вторник отбывает с рабочим визитом во Францию, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летнему юбилею установления дипломатических отношений между странами. 

В. Чмилите-Гильсен вместе с главами парламентов Латвии и Эстонии Инарой Мурниеце и Юри Ратасом посетит Францию с трехдневным визитом по приглашению председателя Национальной ассамблеи Франции Ришара Феррана, сообщила Служба Сейма по связям с общественностью. 

Во время визита председатели парламентов трех стран Балтии встретятся с председателем Сената Франции Жераром Ларше и председателем Национальной ассамблеи Франции Р. Ферраном, примут участие в торжественном обеде по случаю 100-летия дипотношений Литвы, Латвии, Эстонии и Франции. 

Как говорится в сообщении, в ходе визита спикер Сейма также встретится с политиками, политологами, обозревателями и академиками Франции, представителями литовской диаспоры Франции. 

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